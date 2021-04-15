Замглава столичного Департамента экономической политики и развития Леонид Кострома задержан

Заместитель главы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома находится сейчас в изоляторе временного содержания на Петровке. Об этом сообщает ТАСС.
По некоторым данным Кострому сегодня же задержали, при том с ним вместе находились несколько сотрудников московской мэрии.
Сообщается, что задержание случилось в рамках расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет по материалам ФСБ.
При этом «Интерфакс» пишет, что замглаву Департамента заподозрили в получении взятки, размер которой превышает 3 млн рублей.
Также, есть информация, что Кострома должен был оформить контракт, который касался благоустройства для начальника отдела «Городского агентства по управлению инвестициями Москвы».
В других же источниках утверждают, что взятка составляла более 4 млн рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области местного депутата и других фигурантов дела обвинили в незаконном обороте оружия. Все трое арестованы.