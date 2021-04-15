Замглава столичного Департамента экономической политики и развития Леонид Кострома задержан

Задержан чиновник по подозрению в получении взятки. Фото : Следственный Комитет РФ

Задержан чиновник по подозрению в получении взятки. Фото : Следственный Комитет РФ

Заместитель главы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома находится сейчас в изоляторе временного содержания на Петровке. Об этом сообщает ТАСС.

По некоторым данным Кострому сегодня же задержали, при том с ним вместе находились несколько сотрудников московской мэрии.

Сообщается, что задержание случилось в рамках расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет по материалам ФСБ.

При этом «Интерфакс» пишет, что замглаву Департамента заподозрили в получении взятки, размер которой превышает 3 млн рублей.

Также, есть информация, что Кострома должен был оформить контракт, который касался благоустройства для начальника отдела «Городского агентства по управлению инвестициями Москвы».

В других же источниках утверждают, что взятка составляла более 4 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области местного депутата и других фигурантов дела обвинили в незаконном обороте оружия. Все трое арестованы.