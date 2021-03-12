Лодейнопольского депутата арестовали за незаконный оборот оружия

В Ленинградской области местного депутата и других фигурантов дела обвинили в незаконном обороте оружия. Все трое арестованы.

Как сообщили в областном управлении СК, депутату Лодейнопольского муниципального района и двум соучастникам предъявили обвинение по ч.2 ст.222 УК РФ о незаконном обороте оружия и ч.2 ст.223 УК РФ о незаконном хранении оружия.

По версии следствия, обвиняемые приобрели в Лодейнопольском районе пистолет-пулемет «Суоми М 1», револьвер «Наган» и более 100 патронов. После этого они перепродали оружие и боеприпасы мужчине, получив от него более 220 тысяч рублей. Также фигуранты переделали охоложенный пистолет-пулемет под стрельбу боевыми патронами и сбыли его.

Обвиняемых заключили под стражу.Сотрудники ФСБ провели обыски и обнаружили еще более 50 единиц огнестрельного оружия и оборудование для переделки оружия.

Сейчас следователи устанавливают все противоправные эпизоды и других лиц, причастных преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских в российских регионах.