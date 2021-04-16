В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании подростков под Рязанью 17 лет назад

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьниц 17 лет назад Об этом сообщает «Фонтанка».
В Петербурге задержан мужчина, который по версии правоохранителей подозревается в жестоком нападении на девочек-подростков в Рязанской области.
Известно, что из рук извращенца смогла спастись только одна девочка.
Так, сотрудники разыскного отдела уголовного розыска задержали в Северной столице мужчину, которого подозревают в педофилии под Рязанью.
Человек, который, по данным следствия, нападал на девочек-подростков и при том бил одну из них топором, прятался в течение 17 лет.
Сообщается, что задержанного взяли в Пушкине днем 15 апреля. Так мужчина был по адресу Оранжерейная улица, 55. Известно, что подозреваемый уроженец Москвы, а в городе на Неве нигде не зарегистрирован. На данный момент ему 44 года. А 17 из них он находится в федеральном розыске.
Уголовное дело возбудили еще в 2004 году. Тогда ночью в машине подозреваемого оказались две девочки, им не было и 14-ти лет. Одна из них смогла сбежать, вторую же он отвез подальше, изнасиловал и несколько раз ударил по голове топором.
Задержанный находится в Пушкинском районе в полиции. Мужчине приписывают изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью. Также сообщается, что коллеги из Рязанской области уже в курсе случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге следователи предъявили обвинение 38-летнему мужчине, который на протяжении года развращал девочку-подростка.