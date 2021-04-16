Смольный проверит Полежаевский парк на наличие незаконных парковок

Комитет по контролю за имуществом проверит Полежаевский парк в Красносельском районе. Чиновники будут искать незаконные парковки.

Смольный узнал о стихийной стоянке и самозахвате земли от депутата МО «Ульянка» Павла Кондрашова. Ранее власти не интересовались этим участком, поскольку не поступало жалоб.

В комитете сообщили, что на основании обращения Кондрашова в ближайшее время сотрудники ККИ проведут обследование территории. По результатам проверки будет установлено незаконное размещение автопарковки.

Также чиновники направили заявку в СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» об освобождении незаконно занятого земельного участка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парковка у ТЦ на Савушкина, где провалились три машины, была незаконной. В соседних домах не отключали горячую воду и отопление, ограничения коснулись лишь ТЦ.