Парковка у ТЦ на Савушкина, где провалились три машины, была незаконной

В Приморском районе Петербурга в результате прорыва на теплотрассе под землю ушли три машины, припаркованные у ТЦ «Меркурий». Оказалось, что стоянка была организована незаконно.

В пресс-службе ТЭКа сообщили, что к 4:30 утра теплоэнергетики завершили сварку трубопровода у торгового центра на улице Савушкина и приступили к запитке сети теплоносителем. В 08:55 циркуляцию тепломагистрали полностью восстановили. В ходе ремонта заменили 11,5 метра теплосети. В соседних домах не отключали горячую воду и отопление, ограничения коснулись лишь ТЦ.

Также выяснилось, что до аварии ТЭК трижды требовал владельца данной парковки вынести ее за территорию, объяснив это тем, что под стоянкой проходит магистральный трубопровод. Возводить любые постройки, организовывать парковки и прочее в таких зонах категорически запрещено. Последнее предупреждение теплоэнергетики вынесли 29 марта, однако его вновь проигнорировали, сообщили.

Напомним, 12 апреля в яму с кипятком попали три легковых автомобиля, которые пришлось вытаскивать с помощью крана. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после провала трех авто в яму с кипятком на Савушкина.