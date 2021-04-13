Прокуратура начала проверку после провала трех авто в яму с кипятком на Савушкина

Прокуратура начала проверку после провала трех авто в яму с кипятком на Савушкина
Аварийная бригада уже на месте. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Прокуратура уже начала проверку после того, как машины провалились в асфальт в Приморском районе Петербурга. Причиной этого стала коммунальная авария.

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, у торгового центра «Меркурий» на улице Савушкина – там прорвало трубу. Сотрудники выяснят причины произошедшего инцидента, а работников ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» проверят, соблюдали ли они все необходимые требования, указанные в законодательстве о жилищно-коммунальном хозяйстве. В случае обнаружения нарушений прокуратура пример меры.

В яму с кипятком попали три легковых автомобиля, которые пришлось вытаскивать с помощью крана. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место оперативно прибыли сотрудники ГУП «ТЭК СПб», которые локализовали вытекание у ТЦ на Савушкина.

дтп новости СПб прокуратура


 

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