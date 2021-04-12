В Петербурге прорвало трубу на Савушкина: в образовавшуюся яму угодили три автомобиля

Аварийная бригада уже на месте. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Аварийная бригада уже на месте. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже прибыли аварийные бригады, которые локализовали вытекание.

В Приморском районе сегодня, 12 апреля, произошла коммунальная авария, в результате которой образовалась яма – в нее угодили несколько припаркованных машин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у торгового центра «Меркурий» на улице Савушкина – там прорвало трубу. Как стало известно Gazeta.SPb, на место уже прибыли сотрудники ГУП «ТЭК СПб», которые локализовали вытекание. Также к ТЦ приедут страховые комиссары, которые оценят возможный ущерб, нанесенный владельцам машин.

Отмечается, что массового отключения от тепла и горячей воды в жилых домах не предвидится. Специалистам предстоит ликвидировать технологическое нарушение на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на «Невской мануфактуре».