Убийцу Альберта Рыжего отправили под арест на два месяца: Gazeta.SPb рассказывает историю петербургского «вора в законе»

В понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе на северо-западе Москвы некий мужчина застрелил известного криминального авторитета Санкт-Петербурга Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий. Ему был 41 год.

Происшествие в спортзале на Авиационной улице в столице произошло около трех часов дня. Всё записали видеокамеры, благодаря чему на киллера смогли составить ориентировку. Также известно, что убийца был не один, но остальные нападавшие скрылись раньше. Неизвестный выстрелил в спину Рыжего четыре раза, а затем спокойно покинул место преступления и скрылся, сев на автобус, — охрана, которая была с вором в законе, не успела отреагировать. По факту случившегося возбудили два уголовных дела: об убийстве и незаконном обороте оружия. Преступника объявили в розыск.

Во вторник, 13 апреля, подозреваемый, которым оказался 37-летний Матлаб Султанов, был задержан. Уже на следующий день, 14 апреля, мужчина признался в содеянном. При этом он заявил, что это было не заказное убийство, а месть: якобы Гейдаров оскорбил его мать. 15 апреля Хорошевский районный суд Москвы постановил отправить злоумышленника в СИЗО на два месяца — до 12 июня 2021 года.

Прощание с Альбертом Рыжим состоялось в тот же день, 15 апреля, на Белоостровском кладбище в поселке Песочный Курортного района Петербурга. На траурной церемонии присутствовали около 60 человек, пишет 47news.

Гейдаров начинал свою криминальную «карьеру» в Архангельске, в 2000-х годах он промышлял вымогательством, угрожая местным рыночным торговцам. Позже Альберт Рыжий перебрался в Санкт-Петербург, где был «коронован» в 2021-м году, рассказала главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер в беседе с «Комсомольской правдой».

Рыжий был связан с кланом так называемого Деда Хасана (Аслана Усояна) и «коронация», по некоторым сведениям, состоялась именно с одобрения Усояна, но занять видное положение в криминальной среде у Али Гейдарова, однако, не получилось. Виктория Гефтер назвала положение Рыжего «пушечным мясом» и считает, что его убийство не вызовет существенных перестановок в криминальном мире.

Напомним, что в 2016 году Гейдаров получил семь лет колонии за ограбление продавца автомобиля, он освободился по УДО в июне 2020 года. Изначально ему вменяли еще две статьи — мошенничество и использование заведомо подложных документов, но по первой Рыжего оправдали, а по второй истекли сроки давности. При этом в криминальной среде Али Гейдарова считали «везунчиком» — вор в законе за свою «карьеру» пережил три покушения. В четвертый раз, однако, удача от него отвернулась.