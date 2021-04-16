Убийцу Альберта Рыжего отправили под арест на два месяца: Gazeta.SPb рассказывает историю петербургского «вора в законе»

Убийцу Альберта Рыжего отправили под арест на два месяца: Gazeta.SPb рассказывает историю петербургского &#171;вора в законе&#187;
Альберт Рыжий. Скриншот: Instagram @albert_ogli

В понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе на северо-западе Москвы некий мужчина застрелил известного криминального авторитета Санкт-Петербурга Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий. Ему был 41 год.

Происшествие в спортзале на Авиационной улице в столице произошло около трех часов дня. Всё записали видеокамеры, благодаря чему на киллера смогли составить ориентировку. Также известно, что убийца был не один, но остальные нападавшие скрылись раньше. Неизвестный выстрелил в спину Рыжего четыре раза, а затем спокойно покинул место преступления и скрылся, сев на автобус, — охрана, которая была с вором в законе, не успела отреагировать. По факту случившегося возбудили два уголовных дела: об убийстве и незаконном обороте оружия. Преступника объявили в розыск.

Во вторник, 13 апреля, подозреваемый, которым оказался 37-летний Матлаб Султанов, был задержан. Уже на следующий день, 14 апреля, мужчина признался в содеянном. При этом он заявил, что это было не заказное убийство, а месть: якобы Гейдаров оскорбил его мать. 15 апреля Хорошевский районный суд Москвы постановил отправить злоумышленника в СИЗО на два месяца — до 12 июня 2021 года.

Прощание с Альбертом Рыжим состоялось в тот же день, 15 апреля, на Белоостровском кладбище в поселке Песочный Курортного района Петербурга. На траурной церемонии присутствовали около 60 человек, пишет 47news.

Гейдаров начинал свою криминальную «карьеру» в Архангельске, в 2000-х годах он промышлял вымогательством, угрожая местным рыночным торговцам. Позже Альберт Рыжий перебрался в Санкт-Петербург, где был «коронован» в 2021-м году, рассказала главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер в беседе с «Комсомольской правдой».

Рыжий был связан с кланом так называемого Деда Хасана (Аслана Усояна) и «коронация», по некоторым сведениям, состоялась именно с одобрения Усояна, но занять видное положение в криминальной среде у Али Гейдарова, однако, не получилось. Виктория Гефтер назвала положение Рыжего «пушечным мясом» и считает, что его убийство не вызовет существенных перестановок в криминальном мире.

Напомним, что в 2016 году Гейдаров получил семь лет колонии за ограбление продавца автомобиля, он освободился по УДО в июне 2020 года. Изначально ему вменяли еще две статьи — мошенничество и использование заведомо подложных документов, но по первой Рыжего оправдали, а по второй истекли сроки давности. При этом в криминальной среде Али Гейдарова считали «везунчиком» — вор в законе за свою «карьеру» пережил три покушения. В четвертый раз, однако, удача от него отвернулась.

альберт рыжий криминальный авторитет новости СПб убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном
Около 50 тонн лимонов завезли в Петербург из Марокко
В Ленобласти задержали подозреваемую в изготовлении порнографических ...
Разводка мостов 16 апреля
Законодательство молчит: застрявшие в Турции петербуржцы оказались ...
Убийцу Альберта Рыжего отправили под арест на два месяца: Gazeta.SPb ...
В Петербурге изменилась величина прожиточного минимума
Полиция раскрыла прошлогоднее преступление в Щеглово