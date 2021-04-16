Отравление метадоном в детсаду, развращение 4-летней, теневые банкиры, угоны, квартирные кражи и телефонные мошенники: актуальная криминальная сводка Петербурга

Отравление метадоном в детсаду, развращение 4-летней, теневые банкиры, угоны, квартирные кражи и телефонные мошенники: актуальная криминальная сводка Петербурга
У полицейских в Петербурге, как свидетельствуют криминальные сводки, нет времени на скуку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За минувшие сутки в Северной столице экстренно госпитализировали с отравлением двух девочек, из квартиры на проспекте Ветеранов выкрали 300 тысяч рублей, неизвестный угнал кроссовер за 2,5 млн рублей, а полицейские задержали теневых банкиров, через руки которых прошло больше 300 млн рублей.

Так, около 14 часов 15 апреля в полицию из детской городской больницы №5 поступила информация о госпитализации 7-летней девочки с острым отравлением метадоном, анальгетиком из группы опиоидов — этот препарат, к примеру, используют для лечения наркотической зависимости.

По предварительным данным, малышка отравилась, съев дома конфету, принесенную из детского сада. Подробности инцидента расследуются, ребенок остается в тяжелом состоянии. В ту же больницу около 6 часов вечера попала 8-летняя девочка, у которой диагностировали острое отравление дихлофосом. Школьница неосторожно распылила в квартире токсическое вещество против насекомых.

В 20:50 15 апреля в отделение полиции по Красносельскому району обратился 32-летний житель проспекта Ветеранов, сотрудник Северо-Западной электронной таможни. Он заявил, что минувшим днем в его однокомнатную квартиру на пятом этаже, подобрав ключи, проник неизвестный злоумышленник. Вор похитил 300 тысяч рублей и скрылся. К сожалению, видеокамер, способных запечатлеть преступника, не было.

Во Фрунзенском районе в 15:50 с заявлением в полицию обратилась 63-летняя петербурженка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Поверив «сотрудникам службы безопасности Альфа-банка», женщина перевела аферистам больше 263 тысяч рублей.

Расследованием жуткого преступления занялись правоохраниетли Кировского района. В 10:05 15 апреля к ним обратилась 37-летняя швея, проживающая на Трамвайном проспекте. Женщина рассказала, что 20 февраля её 34-летний супруг, маляр частного предприятия, совершил развратные действия сексуального характера в отношении их трехлетней дочери.

Подозреваемого оперативно задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина, как выяснилось, имеет три судимости — за неправомерное завладение транспортным средством и разбой.

В ночь с 14 на 15 апреля неизвестный злоумышленник похитил лизинговый кроссовер «Хендай Санта Фе», припаркованный возле одного из домов по Выборгскому шоссе. О пропаже заявил 47-летний генеральный директор коммерческой фирмы. Автомобиль застрахован по ОСАГО и КАСКО, но не оборудован спутниковой сигнализацией. Камер видеонаблюдения поблизости также не было. Материальный ущерб мужчина оценил в 2,6 млн рублей.

Кроме того, в результате обысков 14 апреля полицейские Петербурга задержали восьмерых участников преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, причем младшему из задержанных — 20 лет. Злоумышленники, как установили правоохранители, орудовали с января 2019-го по март 2020 года.

Оказывая услуги по отмыванию крупных сумм, теневые банкиры заработали более 77 млн рублей комиссии — за содействие они брали 17%. В общей сложности, через руки преступников прошло свыше 304 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, все восемь фигурантов задержаны.

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