Gazeta.spb.ru публикует видео пожара в Химическом переулке

Пожар в Химическом переулке. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Пожар в Химическом переулке. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В Петербурге в Кировском районе в Химическом переулке произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Gazeta.spb.ru. публикует видео с место события.

Известно, что по адресу Химический переулок, 8 горит производство кирпича.

В половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8.

Выяснилось, что там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный номер. Его тушат 4 машины и 16 человек. Данных о пострадавших не было.

В комментариях пользователи негодуют, почему же сообщения о пожарах стали поступать так часто в городе на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пятые сутки подряд спасатели тушат здания «Невской мануфактуры» из-за больших завалов и угрозы обрушения. Было принято решение проливать здание до полной ликвидации.