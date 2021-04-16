Gazeta.spb.ru публикует видео пожара в Химическом переулке

В Петербурге в Кировском районе в Химическом переулке произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Gazeta.spb.ru. публикует видео с место события.
Известно, что по адресу Химический переулок, 8 горит производство кирпича.
В половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8.
Выяснилось, что там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.
Пожару был присвоен повышенный номер. Его тушат 4 машины и 16 человек. Данных о пострадавших не было.
В комментариях пользователи негодуют, почему же сообщения о пожарах стали поступать так часто в городе на Неве.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пятые сутки подряд спасатели тушат здания «Невской мануфактуры» из-за больших завалов и угрозы обрушения. Было принято решение проливать здание до полной ликвидации.