Жители «Рыбацкого» пожаловались на фиолетовый ручей и неприятный химический запах

Росприроднадзор по СЗФО вновь проверит проверяет стоки «СКТБ Технолог» после обращений жителей «Рыбацкого». Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Накануне в Росприроднадзор жители муниципального округа «Рыбацкое» Невского района Петербурга сообщили о сбросе в ручей фиолетовых стоков.

Уточняется, что выбросы имеют неприятный химический запах. Они попали туда с территории ФГУП «СКТБ «Технолог».

К слову, этот ручей впадает в реку Славянка.

Тогда сотрудники выехали на место происшествия. Информация оказалась достоверной.

Экспертная лаборатория взяла пробу воды. По результатам исследования примут процессуальное решение.

Стоит напомнить, что прошлым летом Росприроднадзор по СЗФО уже проводил проверку мероприятия в отношении

ФГУП «СКТБ «Технолог». Там выявили нарушения. Организацию привлекли к административной ответственности. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга вновь изменяют схему территориального обращения с отходами.