Власти Петербурга вновь изменяют схему территориального обращения с отходами

Комитет по благоустройству Северной столицы дал старт общественным обсуждением проекта изменений в территориальной схеме обращения с отходами, которая теперь управляет единым региональным оператором.

Опубликованный в понедельник, 12 апреля, документ ликвидирует деление Санкт-Петербурга на две половины, каждой из которых раньше управлял собственный оператор. Объединение двух зон деятельности в одну обусловлено необходимостью сохранения принципа единства городского хозяйства, отмечается в пояснительной записке. Разные юридические лица в качестве двух ответственных за обращение с отходами региональных операторов могут стать причиной повышения платы за коммунальные услуги.

Кроме того, это может привести к неравномерному применению тарифов для жителей разных районов Петербурга. Помимо прочего, твердые отходы каждой из зон в таком случае будут перевозить на разные объекты для последующей переработки — на них также установлены разные тарифы, транспортные плечи и многое другое. Это грозит разделением граждан на две разные, неравномерные группы, подчеркивают в Смольном.

Новую территориальную схему обращения с отходами городские власти утвердили 17 июля 2020 года. Проект несколько раз дорабатывался и выносился на обсуждение. Многие варианты, такие как мусороперерабатывающие заводы на территориях Ломоносова, Петергофа или Колпино, вызвали возмущение местных жителей, хотя в Смольном упоминали, что перечень участков под потенциальные объекты еще не означает обязательной застройки.

Изначально обращением с отходами в северной и южной частях Петербурга должен был заниматься один оператор, ГУП МПБО-2, но предприятие закрыло свои площадки с 2021 года. Как раз в это время заговорили о необходимости создания единого регионального оператора — так в январе этого года появился «Невский экологический оператор», учредителями которого стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, банк ВТБ и Интер РАО.