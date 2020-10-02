Единая концепция обращения с отходами для Петербурга и Ленобласти вызывает опасения экологов

Единая концепция обращения с отходами для Петербурга и Ленобласти вызывает опасения экологов
На сегодняшний день в Петербурге ежегодно образуется 1,7 млн тонн твердых коммунальных отходов. По данным городского комитета по благоустройства, только 15% этого мусора подвергается переработке. Фото: pixabay.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко договорились о разработке единой концепции по обращению с отходами, но у экологов это намерение вызывает сильное беспокойство.

Идею создания единого оператора по утилизации мусора для двух регионов выдвинул Дрозденко еще в июне, на встрече с президентом Владимиром Путиным. Координатор проектов экологического движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова объяснила, что поддерживает саму инициативу, однако не одобряет формата акционерного общества — именно в таком ключе планируется работа единого оператора Петербурга и Ленобласти.

Как отметила Шалунова в беседе с АБН, для начала следует уточнить законодательно понятие межрегиональной территориальной схемы обращения с отходами, а затем создавать акционерное общество, которое будет реализовывать эту схему. Кроме того, эксперт предполагает, что под переработкой может пониматься сжигание отходов, что приведет к масштабному загрязнению окружающей среды. Ставку нужно делать не на уничтожение, а на переработку отходов, уверена Екатерина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, экологическая безопасность станет одной из приоритетных социальных гарантий в Ленобласти в случае принятия одноименного закона.

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