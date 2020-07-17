Власти Петербурга утвердили новую схему обращения с отходами

В Петербурге утвердили территориальную схему обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее распоряжение подписал врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

В документе перечислены земельные участки, на которых разместят четыре мусороперерабатывающих комплекса, семь мусороперерабатывающих станций и четыре мусороперегрузочных и прессовальных станции.

Комплекс мощностью до 200 тыс. тонн в год планируется построить на Гостилицком шоссе. В Петро-Славянке и Левашово появятся мусороперерабатывающие комплексы мощностью 460 тыс. тонн в год и 390 тыс. тонн в год соответственно.

Участок под предприятие по переработке мусора также выделен на Волхонском шоссе, где находится филиал ГУП МПБО-2. Мощность предприятия может составить до 245 тыс. тонн в год.

На реализацию программы технической модернизации МПБО-2 требуется около 20 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор обнаружил нарушения в работе «Завода МПБО-2» в Петербурге.