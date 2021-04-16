Владельцам машин, на которые завалился забор в Петербурге, возместят деньги за ущерб

Обрушение строительного забора на набережной Грибоедова. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Обрушение строительного забора на набережной Грибоедова. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге владельцам машин, чьи авто пострадали в результате падения забора, заплатит за ремонт подрядная организация, которая выполняла работы на объекте. Об этом сообщает «Peterburg2».

Стало известно, что хозяевам автомобилей, на которые упал в Северной столице забор выплатят денежные средства за ущерб.

В центре Петербурга сегодня утром произошло обрушение строительного забора, который был построен вокруг исторического комплекса Конюшенного ведомства. Конструкция рухнула на припаркованные вдоль тротуара автомобили и прохожих.

Ущерб оплатит подрядная организация, выполнявшая капитальный ремонт на объекте.

К слову, если во время проверки строительных работ будут найдены нарушения, то подрядчику выпишут штраф. Сейчас же все конструкции снесены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бдительные прохожие в Петербурге вызвали сотрудников правоохранительных органов, так что водителя ждет наказание.