В Петербурге стартует прием заявлений на детский оздоровительный отдых

Пришло время для организации летнего отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Компания стартует с 19 апреля. Жители Северной столицы опять смогут оформить услуги по оплате путевок по полной стоимости у льготников или получить компенсацию по возврату части денег для детей у кого родители работают .

Сообщается, что «Мои документы» Петербурга начали прием заявлений на первую и вторую летние смены. Отмечается, что заранее записываться не нужно.

Бесплатной поездка в лагерь будет для детей из многодетных семей, для детей-инвалидов и их сопровождающих, для сирот и некоторых других категорий. Подробная информация есть на Портале госуслуг Петербурга.

Примечательно, что подать заявление на оплату полной стоимости путевок на первую смену нужно до 28 мая, на вторую — до 21 июня.

Для оплаты части стоимость поездки на первую смену важно успеть подать документы до восьмого мая, на вторую же — до 31 мая.

Помимо МФЦ заявления на полную оплату путевки есть возможность подать в Администрацию района по месту регистрации ребенка. При этом заявление на компенсацию части стоимости путевки можно подать в ЦОО «Молодежный».

Также подача заявлений на третью и четвертые смены стартует после майских праздников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родители маленьких петербуржцев смогут получить компенсацию за летний отдых детей в размере 20 124 рубля.