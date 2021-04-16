Парк «Дальняя Рогатка» в районе «Пулково»станет современным общественным пространством

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» займется благоустройством парка культуры и отдыха «Дальняя Рогатка» в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

На территории «Дальней рогатки» создадут новое современное общественное пространство. О том, чтобы парком занялись просили местные жители.

Заместитель главы администрации Пушкинского района Глеб Мустафин рассказал, что здесь уже было некогда выполнено первичное благоустройство. Устроили рельеф и создали цветники.

Сообщается, что площадь объекта около 122 тысяч квадратных метров.

Также Мустафин добавил, что в этом году Комитет по благоустройству закончит разрабатывать проект.

Самым важным, по мнению чиновника, является создать современное рекреационное пространство для жителей и гостей города.

Известно, что парк культуры и отдыха «Дальняя Рогатка» одна из 22 территорий, которые вынесены на общегородское рейтинговое голосование по благоустройству, которое будет проходить с 26 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru.

Там горожане смогут отдать свой голос за тот объект, который, как они считают, следует благоустроить ранее других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 12 апреля для жителей города вновь открылся сад «Василеостровец».