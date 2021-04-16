Еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза

Вакцины могут опасными для жизни. Фото: pixabay.com

Вакцины могут опасными для жизни. Фото: pixabay.com

Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

Сразу две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска возникновения тромбоза воротной вены. К таким выводам пришли эксперты Оксфордского университета, о чем сообщается в заявлении аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter.

Тромбоз может образоваться после препаратов Pfizer и Moderna. Риск возникновения от этих вакцин оказалась в 30 раз выше, чем от препарата AstraZeneca.

«Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тысяч людей, привитых мРНК-вакциной»,

— говорится в исследовании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом. Эксперты признали, что из-за препарата могут образовываться тромбозы, но крайне редко.