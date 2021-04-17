Создатели «Игры престолов» могут переснять финал шоу

Поклонники нашли намек на такое развитие событий и очень ждут новых эпизодов.

Поклонники сериала «Игра престолов» обратили внимание на необычный пост в Twitter-аккаунте шоу HBO. Они считают, что таким образом создатели намекают на выход новой версии восьмого сезона с концовкой, которая бы удовлетворила поклонников.

«Зима близко»,

—говорится в посте.

Фанаты выразили надежду, что скоро смогут увидеть новые эпизоды. Они до сих пор не могут забыть разочарования, испытываемое в мае 2019 года, когда вышла финальная серия.

«Боже, может быть, этот пост означает, что они переделывают прошлый сезон»,

— пишет один из пользователей, с которым соглашаются десятки человек.

Напоминаем, что фанаты, чтобы добиться своего, даже создавали петицию с требованием переснять сезон. Ее подписали более миллиона поклонников «Игры престола», но тщетно. Директор канала HBO Кейси Блойс убежден, что команда сделал все правильно – сезон получил 32 номинации на «Эмми».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире.