За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в субботу, 17 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 2 822 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 586 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 93 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что темпы вакцинации позволят постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.