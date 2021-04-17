BMW перевернуло после ДТП на Московском проспекте

BMW перевернуло после ДТП на Московском проспекте
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У станции метро «Электросила» на Московском проспекте произошло серьезное ДТП. Одна из машин перевернулась на крышу.

Дорожный инцидент случился сегодня, 17 апреля. Кадры с места происшествия публиковали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не поделили BMW и Smart каршеринговой компании. О том, почему иномарка оказалась на крыше пока неизвестно.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.

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