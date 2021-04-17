Житель дома на Софийской нашел в своем старом шкафу гранату

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель нашел в своей квартире гранату. О находке он сразу сообщил правоохранителям.
Инцидент случился в пятницу, 16 апреля. Утром к стражам порядка обратился жилец одного из домов на Софийской улице с заявлением о том, что среди вещей, хранившихся в старом шкафу, обнаружил предмет, похожий на гранату.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, прибывшие взрывотехники осмотрели предмет, выяснив, что это пустой корпус гранаты Ф-1, безопасный для окружающих. Предмет изъяли для дальнейшей утилизации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас времен войны.