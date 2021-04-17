Два человека пострадали в утреннем ДТП с «перевертышем» на Московском проспекте

Два человека пострадали в утреннем ДТП с &#171;перевертышем&#187; на Московском проспекте
Место ДТП. Фото

Сегодня утром на Московском проспекте произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие, один из них оказался зажат в автомобиле.

Авария случилась в субботу, 17 апреля, около дома №96. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — каршеринг — перевернулся.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в аварии пострадали два человека. Одного осмотрели медики скорой, а второй оказался зажат в «перевертыше». Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего из машины. Он находился без сознания.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины.

дтп новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержанный в Петербурге украинский консул зарабатывал $56 тысяч в год
Губернатор одобрил восьмилетнюю программу развития электротранспорта в Петербурге
Игры в заброшенном здании закончились для петербургского школьника ...
Супруг королевы Великобритании принц Филипп будет похоронен в Виндзорском замке
Два человека пострадали в утреннем ДТП с «перевертышем» на ...
В Петербурге от коронавируса скончались еще 32 человека
Над Ладожским озером запечатлели красочное северное сияние
Житель Гатчинского района задержан за склонение несовершеннолетней к ...