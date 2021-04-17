Два человека пострадали в утреннем ДТП с «перевертышем» на Московском проспекте

Сегодня утром на Московском проспекте произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие, один из них оказался зажат в автомобиле.

Авария случилась в субботу, 17 апреля, около дома №96. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — каршеринг — перевернулся.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в аварии пострадали два человека. Одного осмотрели медики скорой, а второй оказался зажат в «перевертыше». Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего из машины. Он находился без сознания.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины.