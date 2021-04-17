Игры в заброшенном здании закончились для петербургского школьника госпитализацией

В Петербурге 12-летний мальчик упал с высоты во время игры с друзьями. Он получил множественные переломы.

Инцидент произошел вечером 16 апреля на улице Геологическая. По предварительным данным, пятиклассник с друзьями проникли в полуразрушенное кирпичное строение. Во время игры ребенок упал с высоты 3-го этажа.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в результате ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами и в тяжелом состоянии госпитализировали.

По некоторым данным, здание не охранялось. Выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двухгодовалый ребенок упал с лестницы и проломил череп в Ленобласти.