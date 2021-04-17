Шесть машин устроили ДТП на Большеохтинском мосту

Очевидцы сообщили в соцсетях о массовой аварии с участием каршеринга и такси на Большеохтинском мосту.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», это случилось сегодня, 17 апреля, на Большеохтинском мосту через реку Неву. Там столкнулись шесть легковушек, следующих друг за другом по одной полосе. Среди попавших в ДТП машин оказались каршеринг и такси.

«Паровозик» из шести машин на Большеохтинском мосту», — написала автор публикации.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала пробку на Тульской улице перед заездом на мост, а также на Синопской набережной.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека пострадали в утреннем ДТП с «перевертышем» на Московском проспекте.