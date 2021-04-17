Ребенок на велосипеде попал под машину на Ольховой улице

Ребенок на велосипеде попал под машину на Ольховой улице
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобиль «Мерседес» сбил маленького ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Это произошло на «зебре».

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария случилась в субботу на пересечении Ольховой улицы и проспекта Королева в Приморском районе. Водитель «Мерседеса» сбил ребенка, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работают спасатели и бригада скорой помощи. О состоянии сбитого ребенка пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть машин устроили ДТП на Большеохтинском мосту. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала пробку на Тульской улице перед заездом на мост.

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