ВОЗ озвучила число случаев заражения коронавирусом в мире

ВОЗ озвучила число случаев заражения коронавирусом в мире
Коронавирус. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире зафиксировано 805 794 случая заражения коронавирусом.

По данным организации, с начала пандемии в мире выявлено 139 501 934 случая коронавируса.

При этом число смертельных исходов достигло 2 992 193.

С начала пандемии в России выявлено 4 693 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 193 летальных исхода, выздоровели 4 319 389 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в последний месяц говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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