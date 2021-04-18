Лионель Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной»

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси выиграл вместе с клубом 35-й трофей.

В финале Кубка Испании «Барселона» разгромила «Атлетик». Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и закончился со счетом в 4:0 в пользу сине-гранатовых со счётом 4:0. Месси оформил дубль.

Аргентинский нападающий выиграл стал обладателем 35-го трофея вместе с «Барселоной».

Всего футболист десять раз становился победителем чемпионата Испании, восемь раз поднимал над головой Суперубок страны и семь раз выигрывал в Кубке Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболистам испанского клуба запрещается критиковать в социальных сетях сотрудников и руководство футбольного клуба. Месси в тем временем высказывался о бывшем спортивном директоре Эрике Абидале.