МЧС выявило в России более 200 тысяч нарушений пожарной безопасности

По итогам проверок в отношении более 30 тысяч нарушителей составили административные протоколы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

По итогам проверок в отношении более 30 тысяч нарушителей составили административные протоколы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

С начала 2021 года специалисты МЧС обнаружили свыше 200 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

За первый квартал сотрудники МЧС провели 25 тыс. плановых и 15 тыс. внеплановых выездных проверок. В общей сложности было составлено более 30 тыс. административных протоколов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, наиболее популярные нарушения связаны с неисправностью автоматики противопожарных систем, первичных средств тушения, а также неудовлетворительным состоянием эвакуационных выходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о проверке пожарной безопасности в петербургских школах и детсадах.