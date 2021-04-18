МЧС выявило в России более 200 тысяч нарушений пожарной безопасности

С начала 2021 года специалисты МЧС обнаружили свыше 200 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.
За первый квартал сотрудники МЧС провели 25 тыс. плановых и 15 тыс. внеплановых выездных проверок. В общей сложности было составлено более 30 тыс. административных протоколов.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, наиболее популярные нарушения связаны с неисправностью автоматики противопожарных систем, первичных средств тушения, а также неудовлетворительным состоянием эвакуационных выходов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о проверке пожарной безопасности в петербургских школах и детсадах.