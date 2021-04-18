Лукашенко отказался прививаться от COVID в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все еще не собирается прививаться от коронавируса, у него достаточно антител после перенесенной болезни.

По его словам, ранее он никогда не делал прививки даже от гриппа. У президента Белоруссии есть свой рецепт здоровья.

«Больше работать, нормально питаться», — заявил глава страны.

Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко также заверил, что ситуация с новой болезнью в стране контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии рассказало планах выпустить собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года.