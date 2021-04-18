Пять человек погибли в ДТП с подростком за рулем в Ростовской области

В Новочеркасске Ростовской области подросток устроил ДТП, в результате которого пять человек погибли на месте, один находится в реанимации.

Трагическая авария случилась сегодня утром, 18 апреля. Автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился 14-летний подросток, на полной скорости врезался в дерево.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону, в салоне авто находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один несовершеннолетний пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

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