В ресторане на Выборгском шоссе задержали девять кавказцев с оружием

В ресторане на Выборгском шоссе задержали девять кавказцев с оружием
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении владельца револьвера. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники правопорядка изъяли оружие у посетителей одного из ресторанов на Выборгском шоссе.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили, что посетители данного ресторана организуют встречу, захватив с собой оружие.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте девять уроженцев одного из закавказских государств в возрасте от 30 до 49 лет. У двоих из них были изъяты травматический пистолет и револьвер.

По факту незаконного хранения оружия возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении владельца револьвера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время рейда по домам цыган в Ленобласти нашли наркоплантацию и оружие.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб оружие


 

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В ресторане на Выборгском шоссе задержали девять кавказцев с оружием