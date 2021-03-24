Во время рейда по домам цыган в Ленобласти нашли наркоплантацию и оружие

Во время рейда по домам цыган в Ленобласти нашли наркоплантацию и оружие
Рейд в домах цыган во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции провели масштабный рейд по частным домам цыган во Всеволожском районе области. В одном из них нашли наркоплантацию и оружие.

По информации областного управления МВД, полицейские совместно с росгвардейцами 23 марта нагрянули с проверками в дома деревни Верхние Осельки, где массово проживают цыгане. Местные жители вызвали правоохранителей после того, как 20-летний парень из табора в ходе конфликта повредил чужую иномарку «Форд», что вызвало волну возмущений.

Стражи порядка обыскали порядка 150 домов цыган, большинство из которых являются «самостроем». В одном доме на улице Комсомола обнаружили 70 кустов конопли и уже расфасованное по пакетикам растительное вещество. Задержаны трое жильцов дома в возрасте от 32 до 60 лет.

Также были найдены две единицы оружия и машины с перебитыми номерами. В отделы доставили около 150 человек.

Рейд в домах цыган во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Рейд в домах цыган во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Рейд в домах цыган во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина.

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