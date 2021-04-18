Мотоциклист погиб в лобовом ДТП с большегрузом в Лужском районе

Мотоциклист погиб в лобовом ДТП с большегрузом в Лужском районе
Правоохранители проводят проверку по факту аварии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. По факту аварии проводится проверка.

Трагедия случилась в субботу, 17 апреля, в 19:47 на 158 километре а/д «Санкт-Петербург — Псков». 34-летний житель Псковской области, управляя мотоциклом Хонда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом с прицепом, под управлением 47-летнего водителя-экспедитора.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти юный мотоциклист скончался после наезда на опору ЛЭП.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мотоциклист смертельное ДТП


 

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Мотоциклист погиб в лобовом ДТП с большегрузом в Лужском районе