В Ленобласти юный мотоциклист скончался после наезда на опору ЛЭП

16-летний парень не справился с управлением байка.

В Гатчинском районе вечером 9 октября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на трассе «Белогорье – Сиверный» – там 16-летний парень на мопеде врезался в опору ЛЭП. По предварительным данным, он не справился с управлением, что и стало причиной аварии.

В результате подросток получил серьезные травмы и скончался на месте. Все обстоятельства инцидента остаются невыясненными, в деталях предстоит разобраться сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие. Мужчина получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.