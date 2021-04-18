Пожар в Петроградском районе потушен

В воскресенье, 18 апреля, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 13:35 мск.

Возгорание произошло на улице Большая Пушкарская, дом 7, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Пожар начался в капитально-ремонтируемом здании. Горение происходило на площади 60 кв. метров.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.