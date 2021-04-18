В Невском районе мужчина получил ножевое ранение

В Невском районе полиция разыскивает подозреваемых в нанесении ножевого ранения.
Инцидент произошел 17 апреля у дома 2 по улице Латышских Стрелков.
По предварительной информации, у дома 2 по улице Латышских Стрелков двое неизвестных избили и ударили ножом 35-летнего мужчину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавшего с ножевыми ранениями в состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь врачей.