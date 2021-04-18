В Ленобласти 19 апреля ожидается дождь

В Ленобласти 19 апреля ожидается дождь
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

Начало рабочей недели в Ленинградской области начнется с дождливой погоды.

В понедельник, 19 апреля, в регионе будет облачно. Ночью в области местами пройдет небольшой дождь, днем также в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Утром Ленобласть окутает туман.

Ночью столбики термометров покажут -2… +3 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +5 … +10 градусов.

Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночное время суток на дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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