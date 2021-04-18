Жители Соснового Бора спасли тюлененка: ему требуется уход

Малыш сильно истощен – он весит 12 килограммов, хотя должен около 40.

В Сосновом Бору спасли тюлененка силами местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Активисты заметили истощенного малыша, который не так давно перелинял. Они обратились за инструкциями специалистов и, следуя им, спасли тюлененка. Тот весил всего 12 килограммов – из-за истощения ему нельзя жить самостоятельно. Известно, что в таком возрасте малыш должен весить около 40 килограммов. Активисты доставили его в Центр сохранения морских млекопитающих, где выяснилось, что состояние маленького тюленя неудовлетворительное. На его теле обнаружены следы от крупных птиц, также у него имеется абсцесс нижней челюсти.

Ему предстоит пройти восстановление, чтобы вернуться в природу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, в каком состоянии сейчас находится исхудавший тюлененок, выловленный в Крюковом канале.