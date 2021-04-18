Дочь Трофимова ответила хейтерам, которые осуждают ее за участие в «Голосе»

Девочка заявила, что верит в свои силы и всегда знала, что найдутся те, кто скажут про нее что-то плохое.

Дочь российского музыканта Сергея Трофимова Елизавета оказалась в финале восьмого сезона «Голос. Дети». Девочку снова начали критиковать, так как многие телезрители уверены, что место в шоу она получила благодаря популярному отцу.

Елизавета прокомментировала высказывания хейтеров в эфире Первого канала. Она отметила, что всегда найдутся люди, которые будут говорить что-то плохое, но к ним он прислушиваться не собирается и планирует бороться за победу до конца. Начинающая певица добавила, что Трофим был против ее участие в «Голосе» и что он никак не влияет на происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты шоу «Голос.Дети» ахнули от исполнения Елены Чесноковой, но из жюри никто не повернулся.