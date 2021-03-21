Фанаты шоу «Голос.Дети» ахнули от исполнения Елены Чесноковой, но из жюри никто не повернулся

Елена Чеснокова выступает с песней "Белым снегом". Фото: скрин кадра из видео "Голос. Дети"

Елена Чеснокова выступает с песней "Белым снегом". Фото: скрин кадра из видео "Голос. Дети"

В субботу в шоу «Голос.Дети» на «Первом» канале выступила очень талантливая девушка Елена Чеснокова, однако никто из членов жюри к ней не повернулся.

Свои творческие способности на шоу продемонстрировала 14-летняя Елена Чеснокова. Она спела песню “Белым снегом”, которая значится в программе бывшего члена жюри музыкального конкурса Пелагеи.

После выхода на телеэкраны «слепых прослушиваний» в Сети появилось множество комментариев по поводу несправедливости жюри к юной исполнительнице.

По мнению фанатов, в таланте девушке нет смысла сомневаться.

Примечательно, что ни один из тех, кто находился в жюри, к Елене не повернулся.

Баста заявил, что он готов помочь юной исполнительнице донести до аудитории ее музыкальную концепцию, добавив, что ей следует попробовать свои силы на «взрослом Голосе».

Светлана Лобода отметила, что несомненно “чувствует возможности голоса” Чесноковой, но не понимает, какие песни, в случае зачисления участницы в команду, певица будет ей подбирать.

Лобода призналась, что предпочитает более энергичные голоса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что участники «Евровидения» от Белоруссии сменят песню для конкурса.