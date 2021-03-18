Участники «Евровидения» от Белоруссии сменят песню для конкурса

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

Музыканты готовят новую композицию, над ней ведется активная работа.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что группа «Галасы ЗМеста» сменит песню, с которой поедет на «Евровидение». При этом в компании уверены, что никакого политического подтекста в предыдущей композиции не было. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты отметили, что смысл песни понятен всем, что владеет русским языком. Они считают, что песню поняли так, как захотели. Руководитель и солист группы Дмитрий Бутаков добавил, что не собирается ничего менять в месте «Я научу тебя», но готов написать новую.

Таким образом, Белоруссия все-таки планирует участвовать в «Евровидении» и стране пока не грозит дисквалификация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следственный комитет рассмотрит жалобу на песню Манижи, выступающей на «Евровидении» от России.