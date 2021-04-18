В Петербурге еще один агрессор: он разбивает зеркала автомобилей

Агрессор орудует не в первый раз. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Агрессор орудует не в первый раз. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожане отмечают, что неизвестный орудует не в первый раз.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 апреля, заметили злоумышленника, который ногой сбивает зеркала припаркованных автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 8-1 Советской улице примерно в шесть часов вечера. Там дебошир шел вдоль машин и сбивал у них зеркала. Местные жители отметили, что неизвестный орудует не в первый раз.

«Мы уже 3 раз покупаем зеркало, нам в эту ночь опять разбили!»,

— пишет одна из пользовательниц.

Непонятно, каковы мотивы агрессора и будут ли его разыскивать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который мог рубить топором остановку. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.