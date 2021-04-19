Более 10,7 млн рублей пойдет на ремонт фонтанов в Петербурге

На ремонт фонтанов выделили более 10,7 млн рублей. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

На ремонт фонтанов выделили более 10,7 млн рублей. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Петербургские власти направят более 10,7 млн рублей на капитальный ремонт городских фонтанов и фонтанных комплексов.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в Смольном. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении «Водоканалу Санкт-Петербурга» средств на возмещение затрат на ремонт фонтанов.

При этом отмечается, что субсидия выделяется «Водоканалу» для проведения работ по капитальному ремонту только тех фонтанов и фонтанных комплексов, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия.

На эти цели город выделил более 10,7 млн рублей. Это поспособствует поддержанию надлежащего технического состояния и внешнего вида фонтанов, добавили в правительстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост.