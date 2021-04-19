Полиция задержала мужчину, убившего врача в Невском районе

Находясь в гостях во время внезапной ссоры студент ножом убил мужчину. Фото: Google.Maps

Находясь в гостях во время внезапной ссоры студент ножом убил мужчину. Фото: Google.Maps

В Калининграде полиция задержала жителя Калининградской области мужчину 1996 года рождения, учащегося 1 курса медицинского колледжа им. Бехтерева по подозрению в совершенном преступлении.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 14 апреля около 00:30 он, находясь в гостях по адресу д. 12 по ул. Полярников в Петербурге, во время внезапной ссоры ножом убил мужчину.

Ранее с проникающим колотым ранением подмышки обнаружен труп мужчины 1993 года рождения, врача-терапевта поликлиники, жителя Волгоградской области.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревнивого петербуржца, задавившего бывшую жену на авто, отправили в колонию на 8,5 лет. Он хотел сохранить отношения и начал «искать возможности для общения».