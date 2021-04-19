СК взял на контроль уголовное дело с падением лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

СК взял на контроль уголовное дело с падением лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте
На коляску с ребенком обрушилась лепнина с балкона пятого этажа. Фото: google.maps

Ход и результаты уголовного дела, возбужденного после падения лепнины с дома на Московском проспекте на коляску с двухлетним ребенком, поставил на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля. По данным следствия, неустановленные работники ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района» ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома. Из-за этого 17 апреля с балкона на пятом этаже отвалился кусок лепнины и упал на коляску с мальчиком. В результате ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что куски элемента фасада дома на Московском проспекте попали в глаз двухлетнему мальчику. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану левой брови, параорбитальную гематому и перелом в области левого глаза.

новости СПб обрушение лепнины СК РФ по Петербургу


 

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