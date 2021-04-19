Лепнина свалилась на коляску с ребенком по вине работников Жилкомсервиса

На коляску с ребенком обрушилась лепнина с балкона пятого этажа. Фото: google.maps

На коляску с ребенком обрушилась лепнина с балкона пятого этажа. Фото: google.maps

Следственный комитет расследует уголовное дело, открытое после травмирования двухгодовалого мальчика, на которого свалился фрагмент лепнины на Московском проспекте.

Как сообщили в петербургском главке СК, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, неустановленные работники неустановленные работники ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» не обеспечивали техническое состояние жилого дома №167 на Московском проспекте. Вследствие этого 17 апреля с балкона пятого этажа упали фрагменты лепнины.

Куски элемента фасада попали в глаз двухлетнему мальчику. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану левой брови, параорбитальную гематому и перелом в области левого глаза.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

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