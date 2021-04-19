За выходные доверчивые жители Петербурга отдали аферистам больше 4,5 миллионов рублей

Мошенники, к сожалению, по-прежнему не остаются без наживы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Мошенники, к сожалению, по-прежнему не остаются без наживы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Несмотря на постоянные предупреждения властей и огласку в СМИ, банковские мошенники и аферисты другой «специализации», увы, стабильно находят новых жертв. Минувшие выходные в Северной столице на стали исключением.

16 апреля около 10 часов вечера в отделение полиции Приморского района обратилась 65-летняя пенсионерка, проживающая на Комендантском проспекте. Она рассказала, что еще с 24 декабря 2020 года по 15 апреля 2021-го ей несколько раз звонили на мобильный «сотрудники Центробанка», предлагавшие обезопасить сбережения и перевести их на другой счет.

За четыре месяца общения с мошенниками пострадавшая перевела им, в общей сложности, больше 3,8 миллионов рублей.

В субботу, 17 апреля, в полицию города Колпино пришла 74-летняя жительница Пролетарской улицы. Пенсионерка рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный московский номер. На том конце провода незнакомый мужчина представился как «сотрудник МВД» и оповестил о мошеннических действиях, которые якобы осуществляются с банковским счётом женщины. Для сохранения средств петербурженка перевела на указанный «сотрудником МВД» счет. Таким образом, «улов» злоумышленника составил 240 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла в Выборгском районе с 62-летней жительницей проспекта Просвещения, которая рассталась с 435 тыс. рублей после звонка «сотрудника безопасности банка ВТБ». Пенсионерка продиктовала аферисту всю конфиденциальную информацию, касающуюся банковских счетов и карт.

Однако опасность поджидает мирных граждан не только в случае подозрительных телефонных звонков, «традиционное» мошенничество по-прежнему процветает. Так, вечером субботы в отделение полиции Василеостровского района обратилась 86-летняя пенсионерка, рассказавшая, что в течение месяца к ней в квартиру на Наличной улице регулярно приходили «социальные работники».

Мужчина и женщина обманом заставили петербурженку передать им 34 тысяч рублей, якобы для починки электричества, и исчезли.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, злоумышленники разыскиваются.