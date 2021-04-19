Автомобиль с пассажирами окунулся в Шкиперский канал

В Василеостровском районе Петербурга легковой автомобиль окунулся в Шкиперский канал. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 19 апреля. В результате падения машина встала на нос, опершись задними колесами о бетонный берег канала. В транспортном средстве сработали подушки безопасности.

Как сообщил 78.ru, пассажирам удалось самостоятельно выбраться из воды. К месту ЧП прибыли спасатели, которые достали машину из водоема с помощью спецкрана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина с водителем улетела в Фонтанку после толчка сзади.