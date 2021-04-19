Союз кинематографистов Петербурга подал иск к Алексею Герману — младшему

Союз кинематографистов Петербурга подал иск к режиссеру Алексею Герману- младшему. Объединение требует с режиссера извинений и компенсации.

Тяжба связана с публикациями режиссера о попытках банкротства дачи кинематографистов в Репино.

Режиссер рассказал, что Союз кинематографистов намерен обанкротить учреждение культуры, чтобы здание и дорогостоящую землю смог выкупить за бесценок потенциальный инвестор.

Он отметил, что не собирается приносить извинения и ждёт реакции на конфликт со стороны председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.

Ранее Алексей Герман-младший на своей странице в Facebook решил привлечь внимание к проблеме здания дачи кинематографистов в Репино. Он считает, что дому можно подарить вторую жизнь, вместо того, чтобы «подводить под банкротство». По информации режиссера, согласование о продаже земельного участка, где находится дом творчества, проходит заключительные этапы. Спасти дачу, отмечает Герман-младший, можно было минувшим летом — из-за закрытых границ и пандемии в Репино нагрянуло небывалое количество отдыхающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская киностудия «Ленфильм», долгое время находившаяся под угрозой исчезновения, похоже, избежала дефолта, однако все еще находится в кризисной ситуации.